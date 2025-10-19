Vídeo de IA mostra 'rei' Trump jogando 'f3zes' em manifestantes

O presidente Donald Trump, dos Estados Unidos, publicou um vídeo neste domingo (19) feito por inteligência artificial em que pilota um avião militar e solta "bombas" do que parecem ser fezes sobre os manifestantes dos protestos "No Kings" ("Sem Reis").
O vídeo, que foi publicado na rede social Truth Social, mostra Trump usando uma coroa e pilotando um avião com os dizeres "King Trump" ("Rei Trump", em inglês) na lateral.
Foi a primeira reação de Trump aos protestos, que reuniram manifestantes de cidades dos EUA e também da Europa. Ainda no domingo, em entrevista à Fox News, Trump também disse: "Estão se referindo a mim como rei. Eu não sou um rei".
Antes disso, o Partido Republicano já havia minimizado as manifestações como "protestos antiamericanos".
Protestos.
Esta foi a terceira mobilização em massa desde a volta de Trump à Casa Branca, e ocorreu em meio a uma paralisação do governo que não só fechou serviços federais, mas também testa o equilíbrio de poderes.
Os manifestantes lotaram a Times Square, em Nova York, e se reuniram aos milhares em parques de Boston, Atlanta e Chicago. Grandes atos também foram registrados em Washington e no centro de Los Angeles.
Houve bandas marciais, enormes faixas com o preâmbulo “We, the people” ("Nós, o povo") da Constituição dos EUA e manifestantes com fantasias.
* Com informações do portal G1