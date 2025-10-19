Vídeo de IA mostra 'rei' Trump jogando 'f3zes' em manifestantes

O presidente Donald Trump, dos Estados Unidos, publicou um vídeo neste domingo (19) feito por inteligência artificial em que pilota um avião militar e solta "bombas" do que parecem ser fezes sobre os manifestantes dos protestos "No Kings" ("Sem Reis").

O vídeo, que foi publicado na rede social Truth Social, mostra Trump usando uma coroa e pilotando um avião com os dizeres "King Trump" ("Rei Trump", em inglês) na lateral.