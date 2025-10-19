Corpo de mulher com sinais de violência é encontrado em terreno

O corpo de uma mulher foi encontrado na manhã deste domingo (19) em um terreno baldio no bairro Santa Edwiges, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG). A vítima, que estava nua e sem documentos, apresentava ferimentos no rosto e no pescoço e indícios de violência sexual, segundo a Polícia Militar.
O lote, localizado na rua Diamantina, fica em uma área isolada, sem câmeras de segurança próximas. O corpo foi descoberto por moradores, que acionaram o Corpo de Bombeiros e a PM.
A perícia da Polícia Civil esteve no local e recolheu vestígios e materiais que podem auxiliar na identificação da vítima, cuja idade estimada é de 35 a 40 anos, e também na apuração das circunstâncias do crime.
Após os trabalhos técnicos, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal Dr. André Roquette, em Belo Horizonte, para exames de necropsia e identificação. Até a publicação desta reportagem, ninguém havia sido preso.
* Com informações do jornal O Tempo