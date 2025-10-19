19 de outubro de 2025
MINAS GERAIS

Jovens morrem em batida frontal entre caminhonete e caminhão

Por Da redação | Conceição do Pará
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Com impacto da batida, as vítimas ficaram presas às ferragens
Com impacto da batida, as vítimas ficaram presas às ferragens

Dois jovens, um homem de 27 anos e uma mulher de 20 anos, morreram após a caminhonete em que estavam bater de frente com um caminhão, na MG-423, na manhã deste domingo (19), em Conceição do Pará, no Centro-Oeste de Minas. 

De acordo com o Corpo de Bombeiros, os corpos ficaram presos às ferragens. Os militares realizaram o desencarceramento e retiraram as vítimas de dentro do veículo. A jovem era natural de Pedro Leopoldo, na Grande BH, e o rapaz é natural de Itaguara. 

Testemunhas contaram aos bombeiros que o veículo de carga seguia sentido Nova Serrana, enquanto a caminhonete trafegava em direção a Itaguara, quando houve a colisão. O motorista do caminhão, um homem de 54 anos, sofreu ferimentos leves.

* Com informações do jornal O Tempo

