Jovens morrem em batida frontal entre caminhonete e caminhão

Dois jovens, um homem de 27 anos e uma mulher de 20 anos, morreram após a caminhonete em que estavam bater de frente com um caminhão, na MG-423, na manhã deste domingo (19), em Conceição do Pará, no Centro-Oeste de Minas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, os corpos ficaram presos às ferragens. Os militares realizaram o desencarceramento e retiraram as vítimas de dentro do veículo. A jovem era natural de Pedro Leopoldo, na Grande BH, e o rapaz é natural de Itaguara.