Ex-seminaristas deixam Igreja e viralizam com história de amor

Um ex-seminarista viralizou nas redes sociais ao compartilhar a história de amor com o ex-colega de vocação. Melqui Ferraz revelou que, após anos de celibato, decidiu abandonar o seminário para viver o relacionamento que sempre sonhou ao lado de Denisson Santos.

Segundo Melqui, o período no seminário foi marcado por intensos conflitos entre o desejo de servir à Igreja e o amor que descobriu pelo colega. Ele contou que, para afastá-los, superiores chegaram a transferi-los de cidade.