Caminhão pega fogo estacionado em loja de madeiras na região

Um caminhão pegou fogo enquanto estava estacionado perto do comércio de madeiras no Litoral Norte, na noite desse sábado (18), por volta das 19h28.
Guarnições de bombeiros de Caraguatatuba foram acionadas para atender a uma ocorrência de incêndio em um estabelecimento comercial localizado na avenida Horácio Rodrigues, no bairro Martim de Sá.
No local, o fogo atingia a parte frontal de um caminhão — região do motor e cabine — estacionado no comércio de madeiras.
Com rápida resposta e técnicas adequadas de combate a incêndio, a guarnição conseguiu extinguir completamente as chamas, evitando que o fogo se alastrasse e causasse maiores danos ao estabelecimento.
Após o controle da situação, o local foi deixado em segurança. Não houve vítimas.