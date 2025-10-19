Motorista de caminhão é encontrado morto em quarto de motel

A morte do motorista de caminhão Thiago Roberto Caliman, de 35 anos, comoveu moradores de Apucarana, no norte do Paraná. O caminhoneiro foi encontrado morto dentro de um motel na sexta-feira (17), em Paranaguá, no litoral do estado.
De acordo com o portal JB Litoral, a Polícia Militar foi acionada em um motel no Parque São João após os funcionários notarem que ele não respondia aos chamados. Ele estava sozinho e foi até a recepção pela madrugada para comprar bebida.
Depois disso, os funcionários foram verificar o quarto pela manhã e encontraram o caminhoneiro morto no motel, com sangramento na cabeça. O Samu chegou a ser acionado, mas ele já estava sem vida.
O corpo do caminhoneiro foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal). Não há marcas de violência pelo corpo. A causa da morte ainda será apurada.
Thiago tinha 35 anos e era morador do município de Apucarana. Ele era muito conhecido na cidade e foi sepultado na tarde desse sábado (18), no cemitério Cristo Rei. Nas redes sociais, muitas homenagens foram deixadas para ele de despedida.
“Tive o prazer de conhecer o Thiago na casa de uns amigos,uma pessoa muito abençoada,trabalhador guerreiro da estrada sinto muito. Meus sinceros sentimentos aos familiares”, escreveu uma mulher.
* Com informações do site RIC