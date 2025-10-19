Motorista de caminhão é encontrado morto em quarto de motel

A morte do motorista de caminhão Thiago Roberto Caliman, de 35 anos, comoveu moradores de Apucarana, no norte do Paraná. O caminhoneiro foi encontrado morto dentro de um motel na sexta-feira (17), em Paranaguá, no litoral do estado.

De acordo com o portal JB Litoral, a Polícia Militar foi acionada em um motel no Parque São João após os funcionários notarem que ele não respondia aos chamados. Ele estava sozinho e foi até a recepção pela madrugada para comprar bebida.