Israel acusa Hamas de violar cessar-fogo e bombardeia Gaza

O Exército de Israel lançou nova ofensiva em Gaza, neste domingo (19), após acusar o Hamas de atacar tropas em área de recuo dos militares prevista no cessar-fogo, mediado pelo presidente americano Donald Trump e aliados. A retomada da violência no território palestino pode dinamitar a trégua, que mira em uma paz duradoura apesar dos vários pontos de discordância pendentes.

"Hoje mais cedo, terroristas lançar um míssil antitanque e atiraram contra tropas operando para desmantelar infraestrutura terrorista na área de Rafah segundo previsto no acordo de cessar-fogo. Em resposta, as Forças de Defesa de Israel começaram a atacar a área para eliminar a ameaça e desmantelar túneis e estruturas militares", diz o Exército em nota, que chamou as ações da facção de "violação flagrante" do acordo.