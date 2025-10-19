Israel acusa Hamas de violar cessar-fogo e bombardeia Gaza

O Exército de Israel lançou nova ofensiva em Gaza, neste domingo (19), após acusar o Hamas de atacar tropas em área de recuo dos militares prevista no cessar-fogo, mediado pelo presidente americano Donald Trump e aliados. A retomada da violência no território palestino pode dinamitar a trégua, que mira em uma paz duradoura apesar dos vários pontos de discordância pendentes.
"Hoje mais cedo, terroristas lançar um míssil antitanque e atiraram contra tropas operando para desmantelar infraestrutura terrorista na área de Rafah segundo previsto no acordo de cessar-fogo. Em resposta, as Forças de Defesa de Israel começaram a atacar a área para eliminar a ameaça e desmantelar túneis e estruturas militares", diz o Exército em nota, que chamou as ações da facção de "violação flagrante" do acordo.
O alto funcionário do Hamas, Izzat al-Risheq, por sua vez, acusou Israel de estar violando o acordo repetidamente, e afirmou que a facção permanecia comprometida com o cessar-fogo. Risheq não mencionou novos ataques em Gaza.
O gabinete de mídia do território, órgão controlado pelo Hamas, disse no sábado que Israel havia cometido 47 violações após o acordo de cessar-fogo, deixando um total de 38 mortos e 143 feridos.
Itamar Ben-Gvir, ministro de extrema direita do governo de Netanyhu, exigiu retomada total da ofensiva em Gaza após os ataques a tropas. "A crença falsa de que o Hamas vai mudar, ou mesmo respeitar o acordo assinado, está se provando, sem surpresas, perigosa para nossa segurança", disse.
A ação renovada de Israel, se confirmada, coloca em risco o acordo de cessar-fogo, em vigor desde o último dia 10, durante momento de discordâncias sobre a devolução dos corpos de reféns israelenses. Tel Aviv diz que os 16 corpos restantes já poderiam ter sido entregues pelo Hamas, e insiste que a facção atrasa a devolução propositalmente.
O Hamas devolveu todos os 20 reféns vivos e 12 dos mortos, mas disse que o processo precisa de esforço e equipamento especial para recuperar corpos enterrados sob escombros.
* Com informações do portal UOL e agência internacionais