Coroa com 1.300 diamantes roubada do Louvre é encontrada na rua

Duas das joias roubadas do Museu do Louvre, em Paris, na manhã deste domingo (19), foram encontradas nas proximidades do local — e uma delas é nada menos do que a coroa da imperatriz Eugênia, esposa de Napoleão Bonaparte.

O crime surpreendeu pela ousadia: os ladrões entraram no museu logo depois de o Louvre ser aberto ao público. No total, nove joias foram levadas da galeria Apolo, que abriga tesouros da Coroa Francesa, no museu mais visitado do mundo.