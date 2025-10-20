20 de outubro de 2025
BASQUETE

São José Basket encara o Minas no 2º jogo fora de casa no NBB

Por Marcos Eduardo Carvalho | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Arthur Lobo/Comunicação Cruzeiro
São José Basket encara o Minas no 2º jogo fora de casa no NBB
São José Basket encara o Minas no 2º jogo fora de casa no NBB

O São José Basket visita o Minas na noite desta segunda-feira (20), a partir das 19h, na ArenaUniBH, em Belo Horizonte, pela segunda rodada da edição 2025/2026 do NBB (Novo Basquete Brasil).

Agora, o time da região, comandado pelo técnico Régis Marrelli, volta à quadra dois dias de uma estreia, vitoriosa, também em Belo Horizonte. No sábado, passou pelo estreante cruzeiro, com vitória tranquila de 85 a 62, no ginásio Dona Salomé.

Já o Minas também ganhou na primeira rodada, com um placar mais aperto, em casa, ao fazer 83 a 81 sobre o Corinthians.

Porém, o desafio para o São José agora será ainda mais difícil. Afinal de contas, o Minas é o atual vice-campeão e um dos favoritos ao título da atual temporada. Com isso, os comandados de Marrelli precisarão de uma atenção especial para buscar o segundo triunfo na temporada.

Em, casa, o primeiro jogo será apenas na outra segunda-feira, dia 27, quando recebe o Vasco, a partir das 19h30, no ginásio Linneu de Moura, em São José dos Campos.

