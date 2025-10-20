São José Basket encara o Minas no 2º jogo fora de casa no NBB

O São José Basket visita o Minas na noite desta segunda-feira (20), a partir das 19h, na ArenaUniBH, em Belo Horizonte, pela segunda rodada da edição 2025/2026 do NBB (Novo Basquete Brasil).

Agora, o time da região, comandado pelo técnico Régis Marrelli, volta à quadra dois dias de uma estreia, vitoriosa, também em Belo Horizonte. No sábado, passou pelo estreante cruzeiro, com vitória tranquila de 85 a 62, no ginásio Dona Salomé.