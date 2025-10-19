Polícia vai pegar amostras em casa de mãe morta após comer pizza

A Polícia Civil vai recolher amostras de alimentos, bebidas, água e medicamentos, além de verificar embalagens e recipientes, da casa da mãe que morreu em São José dos Campos após ingerir uma pizza, que pode ter sido envenenada.

A casa da família, no Jardim Morumbi, na região sul de São José, será alvo de diligências da polícia. O filho da mulher foi internado no hospital após também passar mal. A mãe de 51 anos morreu após ingerir uma pizza supostamente envenenada. O caso é investigado desde esse sábado (18) pela Polícia Civil.