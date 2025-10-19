ATENÇÃO: Mãe morre com suspeita de comer pizza envenenada em SJC

A Polícia Civil começou a investigar nesse sábado (18) a morte suspeita, com indícios de intoxicação, envolvendo mãe e filho em São José dos Campos. A vítima, de 51 anos, não resistiu após atendimento no Hospital de Clínica Sul. O filho continua internado, de acordo com boletim de ocorrência. O caso foi registrado como morte súbita sem causa definida e, por ora, não há autoria apontada.

No meio da tarde, a GCM (Guarda Civil Municipal) foi acionada pelo “botão do pânico” do hospital, recurso utilizado em casos de potencial gravidade e necessidade de resposta rápida. Profissionais relataram que mãe e filho teriam consumido pizza na noite anterior e, horas depois, passaram a apresentar sinais compatíveis com intoxicação.