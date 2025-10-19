ATENÇÃO: Mãe morre com suspeita de comer pizza envenenada em SJC

A Polícia Civil começou a investigar nesse sábado (18) a morte suspeita, com indícios de intoxicação, envolvendo mãe e filho em São José dos Campos. A vítima, de 51 anos, não resistiu após atendimento no Hospital de Clínica Sul. O filho continua internado, de acordo com boletim de ocorrência. O caso foi registrado como morte súbita sem causa definida e, por ora, não há autoria apontada.
No meio da tarde, a GCM (Guarda Civil Municipal) foi acionada pelo “botão do pânico” do hospital, recurso utilizado em casos de potencial gravidade e necessidade de resposta rápida. Profissionais relataram que mãe e filho teriam consumido pizza na noite anterior e, horas depois, passaram a apresentar sinais compatíveis com intoxicação.
A mãe morreu no próprio hospital e o filho segue em observação. Familiares ouvidos de maneira preliminar mencionaram a presença de uma mulher, que estaria hospedada na residência da vítima. Até agora, esse nome é apenas um elemento a ser checado: não há, neste momento, vínculo estabelecido entre a pessoa citada e um eventual crime.
O registro inicial trata o episódio como morte suspeita/morte súbita, abrindo caminho para a investigação formal. A Polícia Civil requisitou, de imediato, exame necroscópico e análise toxicológica ao IML (Instituto Médico Legal) para determinar a causa da morte e verificar a presença de substâncias exógenas.
Os depoimentos formais ainda serão colhidos na fase de inquérito, inclusive do filho — assim que houver condição clínica — e de demais familiares, com a reconstrução detalhada das últimas 24 a 48 horas.
Em fase inicial, não há tipificação criminal fechada. A polícia trabalha com a categoria “morte suspeita” justamente para permitir que os laudos periciais e a coleta de evidências definam se houve intoxicação acidental, ingestão involuntária, automedicação equivocada ou ação criminosa. A classificação pode ser ajustada conforme surgirem elementos técnicos.
A casa da família, no Jardim Morumbi, na região sul de São José, será alvo de diligências: peritos devem recolher amostras de alimentos, bebidas, água e medicamentos, além de verificar embalagens e recipientes.
O hospital fornecerá prontuários e exames laboratoriais para compor a linha do tempo clínica. A polícia também pretende identificar e ouvir a mulher citada no boletim de ocorrência e checar eventuais compras, entregas e descartes recentes que ajudem a esclarecer a origem de um eventual agente tóxico.
Sinais como náusea persistente, vômitos, dor abdominal, tontura, cefaleia intensa, visão turva, confusão e sonolência acentuada após ingestão de alimento ou bebida exigem atendimento médico imediato.
Se possível, leve amostras do que foi consumido e informe o local de compra ou preparo. Em emergências, acione 190 (PM) ou 192 (Samu). Denúncias sanitárias podem ser encaminhadas à Vigilância Municipal e a ocorrência pode ser registrada na delegacia de área.