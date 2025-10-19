Boate de SJC tem uísque recolhido após suspeita de intoxicação

A Prefeitura de São José dos Campos, a Polícia Civil e a Vigilância Sanitária realizaram, no início da noite de sexta-feira (17), uma ação conjunta em uma boate de São José dos Campos, após notificação de hospital sobre paciente com sintomas compatíveis com intoxicação por bebida adulterada (metanol). Amostras de uísque foram apreendidas para perícia. O caso foi registrado como crime contra a saúde pública.

Segundo o boletim de ocorrência, a equipe atendeu à comunicação de um hospital relatando um paciente com quadro “análogo ao de pessoas intoxicadas por consumo de bebida falsificada/adulterada por metanol” e apontando o estabelecimento como local de consumo.