Boate de SJC tem uísque recolhido após suspeita de intoxicação

A Prefeitura de São José dos Campos, a Polícia Civil e a Vigilância Sanitária realizaram, no início da noite de sexta-feira (17), uma ação conjunta em uma boate de São José dos Campos, após notificação de hospital sobre paciente com sintomas compatíveis com intoxicação por bebida adulterada (metanol). Amostras de uísque foram apreendidas para perícia. O caso foi registrado como crime contra a saúde pública.
Segundo o boletim de ocorrência, a equipe atendeu à comunicação de um hospital relatando um paciente com quadro “análogo ao de pessoas intoxicadas por consumo de bebida falsificada/adulterada por metanol” e apontando o estabelecimento como local de consumo.
A partir disso, os agentes foram ao endereço e recolheram amostras para análise técnica. A ocorrência foi encaminhada para apreciação do delegado titular.
Foram recolhidos cerca de oito litros de destilados (uísques) de diferentes marcas — entre elas Johnnie Walker Red Label, Jack Daniel’s nº 7, Passport e Master Black — para exame pericial que deve verificar autenticidade e eventual adulteração.
A Polícia Civil registrou a ocorrência com base no artigo 272 do Código Penal, que tipifica a falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou de bebidas, incluindo quem fabrica, vende, expõe à venda, importa, tem em depósito para vender ou distribui a consumo produto falsificado ou adulterado. A autoria ainda não foi apontada no registro.
A perícia das amostras no Instituto de Criminalística para constatar se há metanol ou outras irregularidades. Também será feita a análise de notas, rotulagem e cadeia de fornecimento, além de medidas administrativas cabíveis pela Vigilância Sanitária. Desdobramentos criminais vão depender do laudo e da investigação.
Quem apresentar sintomas como dor de cabeça intensa, tontura, náusea, visão turva ou dor abdominal após consumir bebida alcoólica deve procurar atendimento médico imediato e informar onde consumiu a bebida. Denúncias podem ser encaminhadas à Vigilância Sanitária municipal e à Polícia Civil.