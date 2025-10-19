REGIÃO: Jovem de 19 anos é preso com quase 500 porções de drogas

Um jovem de 19 anos foi preso pela Polícia Militar com quase 500 porções de drogas em Ubatuba. A prisão ocorreu na manhã de sábado (18).

Policiais militares do 20° BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), em patrulhamento pelo bairro Perequê-Açu, avistaram o jovem que tentou fugir de bicicleta ao perceber a presença policial.