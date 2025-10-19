19 de outubro de 2025
COMBATE AO TRÁFICO

REGIÃO: Jovem de 19 anos é preso com quase 500 porções de drogas

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PM
Jovem foi preso pela Polícioa Militar
Jovem foi preso pela Polícioa Militar

Um jovem de 19 anos foi preso pela Polícia Militar com quase 500 porções de drogas em Ubatuba. A prisão ocorreu na manhã de sábado (18).

Policiais militares do 20° BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), em patrulhamento pelo bairro Perequê-Açu, avistaram o jovem que tentou fugir de bicicleta ao perceber a presença policial.

Ele foi alcançado e abordado. Ao ser submetido à busca pessoal, foi localizado no bolso da sua blusa 14 pinos de cocaína, 11 pedras de crack, 10 porções de maconha, R$ 11 em dinheiro, além de um telefone celular.

Indagado, o homem confessou que estava traficando e indicou outro local onde estava escondido o restante das drogas. No local indicado, foi localizada uma sacola contendo 209 pinos de cocaína, 154 pedras de crack e 73 porções de maconha -- somando 471 porções de drogas.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao jovem, lido seus direitos constitucionais e apresentado no DP de Ubatuba, onde permaneceu preso e à disposição da justiça.

