Cobertura desaba e deixa 7 feridos em torneio de beach tennis

Sete pessoas ficaram feridas, sendo uma delas em estado grave, após a queda de parte da cobertura da arquibancada de um torneio de beach tennis em Bonfim Paulista, distrito de Ribeirão Preto (SP), durante uma ventania neste sábado (18).

Segundo a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros, das sete vítimas, uma está em estado grave com trauma cranioencefálico. Todas foram socorridas.