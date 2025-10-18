Cobertura desaba e deixa 7 feridos em torneio de beach tennis

Sete pessoas ficaram feridas, sendo uma delas em estado grave, após a queda de parte da cobertura da arquibancada de um torneio de beach tennis em Bonfim Paulista, distrito de Ribeirão Preto (SP), durante uma ventania neste sábado (18).
Segundo a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros, das sete vítimas, uma está em estado grave com trauma cranioencefálico. Todas foram socorridas.
Imagens que circulam nas redes sociais mostram o público deixando o evento após o acidente e dezenas de ambulâncias mobilizadas no atendimento às vítimas. Outro vídeo mostra o momento que a cobertura tombou sobre as pessoas.
Segundo informações da Defesa Civil, a velocidade dos ventos atingiu 84 km/h durante a chuva desta tarde, com acumulado de 16 mm.
O Circuito Sand Series - Etapa Ribeirão Preto começou na segunda-feira (13) com diversos atletas inscritos. Neste sábado, as quartas de final foram disputadas pela manhã. As semifinais estavam previstas para começar às 16h.
Em nota enviada à imprensa às 15h57, a organização do Sand Series Ribeirão Preto informou que a Arena Beach Ribeirão, local onde aconteciam os jogos, foi evacuada pelos bombeiros, sem tumulto ou acidente em decorrência da saída do público.
Segundo a organização, seis feridos foram atendidos pela organização e encaminhados a um hospital particular. A organização também informou que está oferecendo apoio aos fãs que estavam presentes no local.
* Com informações do G1 Ribeirão e Franca