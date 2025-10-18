Massacre! São José Basket atropela o Cruzeiro na estreia do NBB

O São José Basket atropelou o Cruzeiro e venceu por 85 a 62 na tarde deste sábado (18), no ginásio Dona Salomé, em Belo Horizonte, na estreia da edição 2025/2026 do NBB (Novo Basquete Brasil). Esse também foi o primeiro jogo da história do time mineiro na elite do basquete nacional.

Assim, os joseenses, sob comando do técnico Régis Marrelli, mostram força no início do torneio. E se impõem diante de um time que está em sua primeira participação na elite nacional. Lessa e Adyel, ambos atletas joseenses, foram os principais cestinhas em quadra, com 17 pontos cada um.