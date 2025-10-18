Massacre! São José Basket atropela o Cruzeiro na estreia do NBB

O São José Basket atropelou o Cruzeiro e venceu por 85 a 62 na tarde deste sábado (18), no ginásio Dona Salomé, em Belo Horizonte, na estreia da edição 2025/2026 do NBB (Novo Basquete Brasil). Esse também foi o primeiro jogo da história do time mineiro na elite do basquete nacional.
Assim, os joseenses, sob comando do técnico Régis Marrelli, mostram força no início do torneio. E se impõem diante de um time que está em sua primeira participação na elite nacional. Lessa e Adyel, ambos atletas joseenses, foram os principais cestinhas em quadra, com 17 pontos cada um.
Na próxima rodada, o São José volta a jogar em Minas Gerais, quando visita o Minas, já nesta segunda-feira (20), a partir das 19h, na Arena UniBH, também na capital mineira.
Como foi o jogo
Em quadra, o São José começou arrasador, com Lessa calibrado nas bolas de três e abrindo 11 a 0 com dois minutos de jogo. Em seguida, o time mineiro conseguiu reagir e descontou a diferença, entrando de novo na partida, diminuindo para quatro pontos. Aí, foi a vez de Marelli parar.
E, ao final do primeiro quarto, a vantagem joseense caiu para apenas um ponto, com o Cruzeiro virando para 18 a 17 no último lance, erguendo a torcida local.
No segundo quarto, novamente o São José começou forte e retomou a vantagem, abrindo até seis pontos ainda no início. E isso deu confiança ao time da região, que novamente voltou a acertar cestas de três. Com isso, chegou a abrir 14 pontos em determinado momento. E foi para o intervalo vencendo por 42 a 28.
O segundo tempo começou mais truncado, com muita marcação e menos espaço para pontuar, nos dois lados. Mas, o São José tinha dificuldades e viu o time da casa encostar também no placar, diminuindo a diferença.
Contudo, na metade do período, o time da região se ajustou e voltou a ampliar a vantagem, até conseguir uma diferença confortável. No final do período, a diferença ficou em 15 pontos: 58 a 43.
No último quarto, o time mineiro teve que ir para cima, com mais força no início, para tentar descontar e entrar de novo na partida.
Contudo, o São José segurou o ímpeto cruzeirense e, na maior parte do tempo, conseguiu controlar a boa vantagem. E terminou a partida sem sustos, com uma vitória contundente na estreia.