Após 3 meses do casamento, casal cai em rio e morre afogado

O casal Steffane Lourdes do Carmo Jacques, de 26 anos, e Luiz Gustavo Moreira, de 27 anos, morreu afogado após o carro em que eles estavam cair nas águas do Rio Piabanha, no km 34 da BR-040, em Areal (RJ). O acidente aconteceu na localidade de Alberto Torres, na manhã do último domingo (12). Eles eram casados desde julho deste ano.

Steffane Lourdes e Luiz Gustavo foram sepultados na terça-feira (14), às 10h, no Cemitério de Santa Cruz de Minas, no Campo das Vertentes.