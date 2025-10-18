Após 3 meses do casamento, casal cai em rio e morre afogado

O casal Steffane Lourdes do Carmo Jacques, de 26 anos, e Luiz Gustavo Moreira, de 27 anos, morreu afogado após o carro em que eles estavam cair nas águas do Rio Piabanha, no km 34 da BR-040, em Areal (RJ). O acidente aconteceu na localidade de Alberto Torres, na manhã do último domingo (12). Eles eram casados desde julho deste ano.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Steffane Lourdes e Luiz Gustavo foram sepultados na terça-feira (14), às 10h, no Cemitério de Santa Cruz de Minas, no Campo das Vertentes.
Steffane era estudante de Engenharia de Produção na Universidade Federal de São João del Rei, no Campus Santo Antônio. A instituição emitiu uma nota de pesar lamentando o falecimento da jovem. "Nesse momento de luto, Reitoria e comunidade acadêmica expressam condolências e solidariedade aos familiares".
O velório do casal aconteceu na segunda-feira (13), a partir das 19h, no Velório Resende Fábricas, em São João del Rei, município que é vizinho de Santa Cruz de Minas.
Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada às 9h51 do domingo e, ao chegar ao local, constatou que o veículo estava completamente submerso no Rio Piabanha, que fica às margens do km 34 da BR-040.
Equipes de mergulhadores iniciaram as buscas e encontraram o casal já sem vida dentro do carro. O carro foi retirado do rio, e os corpos encaminhados ao IML de Petrópolis.
Não há informações sobre o que teria causado o acidente, que segue em investigação.