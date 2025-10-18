Padre flagrado com noiva de fiel é investigado e pode ser expulso

Um vídeo que viralizou e correu o país mostra o padre Luciano Braga Simplício, da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, ao lado da noiva de um fiel em uma casa paroquial de Nova Maringá. As imagens provocaram intensa repercussão nas redes sociais e na cidade de pouco mais de 5 mil habitantes, localizada a 392 km de Cuiabá (MT).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O padre tornou-se o centro de uma polêmica que ganhou repercussão nacional. No último sábado (11), ele foi flagrado na casa paroquial com a noiva de um fiel. O episódio foi registrado em vídeo e rapidamente viralizou nas redes sociais, gerando indignação na comunidade local.