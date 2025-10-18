Armada, dupla em moto rende professora e rouba carro na região

Professora é rendida por dupla em moto e tem o carro levado em Pindamonhangaba. O roubo a mão armada aconteceu foi fim da tarde de sexta-feira (17), após a professora sair da escola onde leciona.

De acordo com o boletim de ocorrência, ela seguia para casa conduzindo um VW Nivus quando, por volta de 17h, foi abordada por dois homens em uma motocicleta de alta cilindrada.