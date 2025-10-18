Armada, dupla em moto rende professora e rouba carro na região

Professora é rendida por dupla em moto e tem o carro levado em Pindamonhangaba. O roubo a mão armada aconteceu foi fim da tarde de sexta-feira (17), após a professora sair da escola onde leciona.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
De acordo com o boletim de ocorrência, ela seguia para casa conduzindo um VW Nivus quando, por volta de 17h, foi abordada por dois homens em uma motocicleta de alta cilindrada.
O garupa exibiu uma arma prateada, ordenou que ela parasse e, em seguida, assumiu a direção do carro, fugindo no sentido do bairro Goiabal. Também foram levados um iPhone e documentos pessoais, incluindo os RGs dos filhos da educadora.
O registro aponta como área do crime a região do Goiabal, com referência à Estrada Municipal do Goiabal. O caso foi classificado como roubo de veículo com concurso de pessoas.
Segundo o relato, os criminosos — ambos na moto — cercaram o Nivus. O garupa, armado, fez grave ameaça e exigiu que a vítima parasse e descesse do veículo. Ele então retornou na via e seguiu no mesmo sentido tomado pela motocicleta. A vítima descreveu o assaltante que a abordou como jovem, magro, pardo e usando blusa azul.
Em diligência, equipes da Polícia Militar localizaram o Nivus por volta das 22h30 do mesmo dia. Na abordagem, um suspeito, de 31 anos, foi encontrado com a chave do veículo na cintura. Ele permaneceu em silêncio na abordagem, segundo o relato policial.
Durante a sequência da ocorrência, a mãe dele autorizou a entrada da equipe na residência, onde foram localizados cartões da vítima sobre a cama, uma blusa compatível com a usada por um dos autores e dois simulacros sob a cama. Dentro do Nivus, os policiais também acharam um capacete associado aos autores nas imagens do crime.
Além do carro, a polícia apreendeu celulares e R$ 1.050 em espécie para auxiliar as investigações. Um iPhone 14 lilás, pertencente à vítima, consta como objeto subtraído. Um celular Apple (apreendido com outro investigado) e um Samsung (apreendido com o suspeito) foram recolhidos com lacres individuais.
O veículo foi recuperado e entregue à vítima. A ocorrência foi registrada em flagrante no plantão da Delegacia Seccional de Taubaté. Todos os envolvidos foram ouvidos em áudio/vídeo, e as imagens do momento do crime foram anexadas no sistema. O inquérito segue para identificar o segundo autor e esclarecer a participação de demais pessoas que estavam em outro automóvel abordado no local.