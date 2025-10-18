ATENÇÃO: Caminhão tomba na região e deixa um morto e dois feridos

Um caminhão de bebidas tombou na rodovia Manoel Hyppolito do Rego (SP-55), no trecho da Serra de Boiçucanga, na Costa Sul de São Sebastião, no início da tarde deste sábado (18). Uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas. Todos eram ocupantes do caminhão. Nenhum outro veículo foi atingido no acidente.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Uma das vítimas foi socorrida pelo helicóptero Águia, da Polícia Militar. O trânsito opera em sistema pare e siga no local do acidente.