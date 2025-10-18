18 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ACIDENTE

ATENÇÃO: Caminhão tomba na região e deixa um morto e dois feridos

Por Da redação | São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Radar Litoral
Caminhão tombou na rodovia
Caminhão tombou na rodovia

Um caminhão de bebidas tombou na rodovia Manoel Hyppolito do Rego (SP-55), no trecho da Serra de Boiçucanga, na Costa Sul de São Sebastião, no início da tarde deste sábado (18). Uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas. Todos eram ocupantes do caminhão. Nenhum outro veículo foi atingido no acidente.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Uma das vítimas foi socorrida pelo helicóptero Águia, da Polícia Militar. O trânsito opera em sistema pare e siga no local do acidente.

A ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, Samu, DER e Polícia Militar, além da guarnição do Águia PM. O corpo foi levado ao IML (Instituto Médico Legal).

* Matéria em atualização

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários