Mulher é encontrada morta com olho arrancado e bilhete: ‘Tá pago’

O corpo de Elaine Barbosa de Oliveira, de 53 anos, foi encontrado nessa sexta-feira (17) com marcas de extrema violência no Distrito do Sucuri, em Cuiabá (MT). A mulher teve um olho arrancado e apresentava perfurações no peito e nas costas.
A Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Veículos localizou o corpo durante as buscas por uma caminhonete que Elaine dirigia e que também havia desaparecido. O veículo foi encontrado abandonado na estrada, com uma mensagem escrita no capô: “Agora tá pago a dívida” (sic).
O marido da vítima havia registrado boletim de ocorrência no mesmo dia, em Várzea Grande, relatando que Elaine vinha sendo ameaçada por agiotas.
De acordo com a polícia, o corpo estava a poucos metros do veículo, em uma área de mata, e apresentava sinais de tortura e múltiplas perfurações. O IML (Instituto Médico Legal) foi acionado para remover o corpo, e a caminhonete passará por perícia técnica.
O caso agora é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, que busca identificar os autores e a motivação do crime.
* Com informações do portal Metrópoles