URGENTE: Ônibus bate em banco de areia e capota; 15 morreram

Um acidente com um ônibus de turismo deixou 15 mortos e outros feridos na BR-423, entre os municípios de Paranatama e Saloá, no Agreste de Pernambuco, na noite de sexta-feira (17).
O ônibus transportava cerca de 30 passageiros que haviam saído de Brumado (BA) para fazer compras em Santa Cruz do Capibaribe (PE). O acidente aconteceu por volta das 19h30 no trecho do distrito de Serra dos Ventos quando estariam retornando do passeio.
As 15 mortes foram confirmadas no local, sendo de 11 mulheres e quatro homens.
Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal) de Pernambuco, alguns passageiros foram arremessados do ônibus, o que indica que poderiam estar sem o cinto de segurança no momento do ocorrido.
Não se sabe o número total de feridos. De acordo com a PRF, eles foram socorridos para diversas unidades de saúde.
O motorista Devanir Rodrigues, que teve ferimentos leves, teria perdido o controle da direção. O homem entrou na contramão e atingiu algumas rochas às margens da rodovia. Em seguida, ele conseguiu voltar para o sentido correto, mas colidiu em um barranco de areia e tombou.
Devanir contou estar muito abalado e pretende abandonar o trabalho. "Fico muito triste, nunca passei por isso, é muita tristeza, vou abandonar o serviço, parei. Depois desse constrangimento, não quero mais", falou a um jornal local, TV LW.
“O ônibus vinha em uma velocidade normal, tranquilo, com freios bons, tudo bom. Aí do nada, quando comecei a descer a descida, ele perdeu o freio, não sei se estourou uma mangueira, o que que foi.”
Ele realizou teste de bafômetro, que deu negativo. O condutor foi encaminhado para atendimento em uma unidade de saúde e depois levado à Delegacia de Polícia Civil de Garanhuns para prestar esclarecimentos. A causa do acidente ainda será investigada.
A rodovia ficou totalmente interditada por quase 9 horas. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e IML (Instituto Médico Legal) estiveram no local e a BR-423 pôde ser liberada por volta das 4h.
O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), prestou solidariedade às vítimas e afirmou que irá auxiliar o governo de Pernambuco. "Estamos acompanhando de perto a situação e prontos para oferecer apoio", disse o governador no X.
“Recebi com tristeza a notícia do grave acidente ocorrido na BR-423, entre Paranatama e Saloá, no Agreste de Pernambuco. Soube que alguns baianos estavam no ônibus que se acidentou. Neste momento de dor, expresso minha solidariedade às famílias das vítimas e a todos os feridos”, disse Rodrigues.
A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), disse que também está acompanhando o caso. "O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender o tombamento de um ônibus na Serra dos Ventos, em Saloá. As equipes estão trabalhando para atender todos os que precisarem de socorro", disse Raquel no X.
* Com informações do portal UOL