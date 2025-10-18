URGENTE: Ônibus bate em banco de areia e capota; 15 morreram

Um acidente com um ônibus de turismo deixou 15 mortos e outros feridos na BR-423, entre os municípios de Paranatama e Saloá, no Agreste de Pernambuco, na noite de sexta-feira (17).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O ônibus transportava cerca de 30 passageiros que haviam saído de Brumado (BA) para fazer compras em Santa Cruz do Capibaribe (PE). O acidente aconteceu por volta das 19h30 no trecho do distrito de Serra dos Ventos quando estariam retornando do passeio.