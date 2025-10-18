18 de outubro de 2025
SÃO PAULO

Polícia acha 12 crânios e ossos humanos em apartamento em SP

Por Da redação | São Paulo
| Tempo de leitura: 1 min
Ossos encontrados no local
A Polícia Militar encontrou na manhã deste sábado (18) mais de 12 crânios diversos e outros ossos humanos no interior de um apartamento na rua Guarará, no Jardim Paulista, zona oeste de São Paulo.

De acordo coma PM, o imóvel pertencia a um homem de 79 anos que morreu na última segunda-feira (13). Pessoas ligadas a ele teriam ido limpar o apartamento depois da sua morte, encontraram um crânio e chamaram a polícia. Após buscas, as outras ossadas foram encontradas.

Uma caixa ainda lacrada foi preservada para não comprometer os trabalhos da perícia. A suspeita, conforme a polícia, é que os restos mortais tenham sido subtraídos ilegalmente de cemitérios da cidade. A ocorrência será apresentada no 78º Distrito Policial.

* Com informações do portal UOL

