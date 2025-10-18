Polícia acha 12 crânios e ossos humanos em apartamento em SP

A Polícia Militar encontrou na manhã deste sábado (18) mais de 12 crânios diversos e outros ossos humanos no interior de um apartamento na rua Guarará, no Jardim Paulista, zona oeste de São Paulo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo coma PM, o imóvel pertencia a um homem de 79 anos que morreu na última segunda-feira (13). Pessoas ligadas a ele teriam ido limpar o apartamento depois da sua morte, encontraram um crânio e chamaram a polícia. Após buscas, as outras ossadas foram encontradas.