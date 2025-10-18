Homem é detido com revólver e drogas na mochila em Lorena

Homem é detido com arma e drogas em Lorena, na noite de sexta-feira (17), por policiais militares do 23º BPM/I, em ação conjunta no município. O suspeito foi preso por porte ilegal de arma de fogo e ato infracional de tráfico de drogas.

Durante a abordagem, os policiais localizaram entorpecentes na mochila do suspeito, além de um revólver sem munição e com a numeração suprimida.