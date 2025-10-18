Homem é preso por tráfico em SJC; PM apreende 37 kg de pó branco

Um homem foi preso por tráfico de drogas na região norte de São José dos Campos, nessa sexta-feira (17). Na casa onde ele estava, a Polícia Militar encontrou 37,4 quilos de “substância branca a averiguar”, além de porções de drogas.
A prisão aconteceu por volta de 23h40, quando policiais militares da Força Tática do 1º BPM/I prenderam o suspeito na rua Dr. Edgar de Souza, no bairro Jardim Telespark, na zona norte.
A ação teve início após uma mulher que acabara de ser presa relatar à equipe que, no endereço, funcionava um ponto de preparo e distribuição de drogas.
No local, o homem foi localizado e confessou armazenar substâncias ilícitas na residência. Durante as buscas, foram localizados dois pés de maconha cultivados em estufa com sistema de iluminação e ventilação, além de grande quantidade de drogas e materiais utilizados para o preparo e comercialização das drogas.
Foram apreendidos 37,4 quilos de substância branca a averiguar, 325 gramas de maconha, 20 gramas de cocaína, três mil eppendorfs vazios, duas balanças de precisão, três aparelhos celulares e R$ 104,60 em dinheiro.
O suspeito foi preso e conduzido à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de São José, onde permaneceu à disposição da justiça.