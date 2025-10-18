18 de outubro de 2025
TRÁFICO DE DROGAS

Homem é preso por tráfico em SJC; PM apreende 37 kg de pó branco

Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PM
Drogas apreendidas pela Polícia Militar em São José dos Campos
Drogas apreendidas pela Polícia Militar em São José dos Campos

Um homem foi preso por tráfico de drogas na região norte de São José dos Campos, nessa sexta-feira (17). Na casa onde ele estava, a Polícia Militar encontrou 37,4 quilos de “substância branca a averiguar”, além de porções de drogas.

A prisão aconteceu por volta de 23h40, quando policiais militares da Força Tática do 1º BPM/I prenderam o suspeito na rua Dr. Edgar de Souza, no bairro Jardim Telespark, na zona norte.

A ação teve início após uma mulher que acabara de ser presa relatar à equipe que, no endereço, funcionava um ponto de preparo e distribuição de drogas.

No local, o homem foi localizado e confessou armazenar substâncias ilícitas na residência. Durante as buscas, foram localizados dois pés de maconha cultivados em estufa com sistema de iluminação e ventilação, além de grande quantidade de drogas e materiais utilizados para o preparo e comercialização das drogas.

Foram apreendidos 37,4 quilos de substância branca a averiguar, 325 gramas de maconha, 20 gramas de cocaína, três mil eppendorfs vazios, duas balanças de precisão, três aparelhos celulares e R$ 104,60 em dinheiro.

O suspeito foi preso e conduzido à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de São José, onde permaneceu à disposição da justiça.

