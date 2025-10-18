Homem é preso por tráfico em SJC; PM apreende 37 kg de pó branco

Um homem foi preso por tráfico de drogas na região norte de São José dos Campos, nessa sexta-feira (17). Na casa onde ele estava, a Polícia Militar encontrou 37,4 quilos de “substância branca a averiguar”, além de porções de drogas.

A prisão aconteceu por volta de 23h40, quando policiais militares da Força Tática do 1º BPM/I prenderam o suspeito na rua Dr. Edgar de Souza, no bairro Jardim Telespark, na zona norte.