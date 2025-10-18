Pedestre é atropelado por caminhão no Vale; caminhoneiro foge

Um pedestre de 26 anos foi atropelado na noite de sexta-feira (17) no km 104 da rodovia Presidente Dutra, na pista sentido Rio de Janeiro, em Pindamonhangaba. A vítima foi socorrida pela equipe da concessionária RioSP e encaminhada para atendimento médico.
O caso foi registrado como tentativa de homicídio culposo na direção de veículo automotor, com autoria conhecida. Não há informações atualizadas a respeito do estado de saúde do homem atropelado.
De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), após acionamento da central por volta de 21h50, os agentes foram ao ponto do atropelamento e receberam a informação de que o motorista envolvido havia seguido viagem e estava parado no Posto Arco-Íris (km 82).
No local indicado, os policiais encontraram o condutor do caminhão-trator Scania R540 (2024) e ouviram sua versão. Ele disse que “se assustou com o evento” e, por isso, não permaneceu na cena, alegando ter ligado para o 191. Submetido ao teste do etilômetro, o resultado foi negativo para álcool. A documentação do veículo e do motorista estava regular.
O caminhoneiro relatou ainda que o pedestre teria atravessado a rodovia em local inadequado e com baixa iluminação, aparecendo subitamente à frente do veículo. A PRF conduziu o condutor ao plantão para registro.
Como a vítima já havia sido retirada e o motorista não manteve o caminhão no ponto do sinistro, o local não foi preservado e não houve perícia de local naquele momento. Pela dimensão do veículo, ele não foi apresentado ao plantão.
A Polícia Civil expediu requisição de exame pericial para que o caminhão seja avaliado posteriormente pelo Instituto de Criminalística. O inquérito será remetido ao distrito policial da área do fato para continuidade (oitivas, análise pericial do veículo e busca de imagens).