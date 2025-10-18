Pedestre é atropelado por caminhão no Vale; caminhoneiro foge

Um pedestre de 26 anos foi atropelado na noite de sexta-feira (17) no km 104 da rodovia Presidente Dutra, na pista sentido Rio de Janeiro, em Pindamonhangaba. A vítima foi socorrida pela equipe da concessionária RioSP e encaminhada para atendimento médico.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso foi registrado como tentativa de homicídio culposo na direção de veículo automotor, com autoria conhecida. Não há informações atualizadas a respeito do estado de saúde do homem atropelado.