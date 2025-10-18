URGENTE: Ex é preso após enforcar e esfaquear mulher em São José

Ex é preso em flagrante por esfaquear mulher em tentativa de feminicídio em São José dos Campos. O crime aconteceu na madrugada deste sábado (18), no Jardim Cerejeiras, na região leste da cidade, em uma casa nos fundos da rua Quinze de Julho, por volta de 2h40, quando o homem, de 31 anos, enforcou e desferiu uma facada nas costas da ex, de 37 anos.

Segundo o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados para uma ocorrência de violência doméstica e encontraram a vítima afirmando que o ex-marido, “após acesso de ciúmes”, a enforcou e, em seguida, desferiu uma facada nas costas, fugindo logo depois.