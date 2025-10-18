URGENTE: Ex é preso após enforcar e esfaquear mulher em São José

Ex é preso em flagrante por esfaquear mulher em tentativa de feminicídio em São José dos Campos. O crime aconteceu na madrugada deste sábado (18), no Jardim Cerejeiras, na região leste da cidade, em uma casa nos fundos da rua Quinze de Julho, por volta de 2h40, quando o homem, de 31 anos, enforcou e desferiu uma facada nas costas da ex, de 37 anos.
Segundo o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados para uma ocorrência de violência doméstica e encontraram a vítima afirmando que o ex-marido, “após acesso de ciúmes”, a enforcou e, em seguida, desferiu uma facada nas costas, fugindo logo depois.
Em patrulhamento, a equipe localizou o suspeito com as características indicadas. Ao avistar a viatura, ele se deitou na calçada, colocou as mãos para trás e confessou ter esfaqueado a companheira, de acordo com o relato dos policiais.
A vítima foi levada à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Novo Horizonte, enquanto o autor foi conduzido à DDM (Delegacia de Defesa da Mulher). Uma faca foi apreendida.
Delegacia.
No plantão, o delegado reconheceu a situação de flagrante pelo crime de feminicídio tentado. Por conta de as penas superarem quatro anos, o delito foi tratado como inafiançável na fase policial — não houve fiança. O indiciado e a vítima passaram por exame cautelar no IML (Instituto Médico Legal). Na vítima, foram constatadas lesões. Os laudos definitivos serão juntados pela DDM.
A autoridade representou pela conversão do flagrante em prisão preventiva, citando a gravidade do fato e a necessidade de garantia da ordem pública. A DDM também pediu medidas protetivas de urgência.