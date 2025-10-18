REGIÃO: Motociclista ‘alterado’ cai em via e precisa ser contido

Um motociclista de 35 anos demonstrando estar “bastante alterado”, segundo o Corpo de Bombeiros, sofreu uma queda em uma avenida de Caraguatatuba na manhã deste sábado (18), tendo sido socorrido e levado para o hospital.

Segundo os bombeiros, o acidente aconteceu na avenida Geraldo Nogueira da Silva, no bairro Indaiá, em Caraguatatuba, por volta das 6h30. Pelo local, o motociclista estava ferido na região da cabeça, e bastante alterado.