FEMINICÍDIO

PM m@ta esposa com cinco tir0s após discussão por ciúmes

Por Da redação | Rio de Janeiro
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Thiago Teixeira da Silva foi preso após o crime
Um policial militar do Rio de Janeiro foi preso em flagrante após assassinar a esposa com cinco tiros. O crime brutal ocorreu na madrugada dessa sexta-feira (17), na comunidade do Terreirão, no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste da capital.

Segundo as primeiras informações, o feminicídio foi motivado por uma crise de ciúmes, após uma discussão entre o casal.

A vítima, Jaqueline Rafaela Garcia Andrade, 51 anos, morreu na hora. O autor do crime é o 2º sargento Thiago Teixeira da Silva, 37 anos, lotado no Batalhão de Policiamento em Vias Expressas. Ele foi identificado e detido ainda no local.

A Polícia Militar informou que será instaurado um Procedimento Administrativo Disciplinar para avaliar a permanência do sargento nos quadros da corporação.

A Delegacia de Homicídios da Capital assumiu a investigação, realizou a perícia no local e encaminhou o corpo de Jaqueline ao IML (Instituto Médico Legal), no Centro do Rio.

Após ser preso, Thiago Teixeira foi levado à delegacia e será transferido para a Unidade Prisional da PM, em Niterói, na Região Metropolitana.

* Com informações do portal Metrópoles

