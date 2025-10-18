PM m@ta esposa com cinco tir0s após discussão por ciúmes

Um policial militar do Rio de Janeiro foi preso em flagrante após assassinar a esposa com cinco tiros. O crime brutal ocorreu na madrugada dessa sexta-feira (17), na comunidade do Terreirão, no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste da capital.

Segundo as primeiras informações, o feminicídio foi motivado por uma crise de ciúmes, após uma discussão entre o casal.