Jovem de 17 anos morre após mal súbito durante jogo de futebol

Um adolescente de 17 anos, identificado como Vitor Anastácio de Oliveira Neto, morreu após passar mal no fim da tarde de quinta feira (16) durante uma partida de futebol em Pouso Alegre (MG), no sul do estado de Minas Gerais.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo informações do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), o jovem foi socorrido na quadra do Ginásio Bandolim, localizada na região central da cidade.