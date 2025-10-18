Jovem de 17 anos morre após mal súbito durante jogo de futebol

Um adolescente de 17 anos, identificado como Vitor Anastácio de Oliveira Neto, morreu após passar mal no fim da tarde de quinta feira (16) durante uma partida de futebol em Pouso Alegre (MG), no sul do estado de Minas Gerais.
Segundo informações do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), o jovem foi socorrido na quadra do Ginásio Bandolim, localizada na região central da cidade.
Testemunhas relataram que Vitor caiu de repente. Ele conseguiu se sentar, mas, em seguida, teve uma crise convulsiva e sofreu uma parada cardiorrespiratória.
Quando os socorristas do Samu chegaram ao local, um policial militar à paisana já tentava reanimar o adolescente. Ele foi levado para o Hospital das Clínicas Samuel Libânio e morreu pouco depois de dar entrada na unidade de saúde. A princípio, a causa da morte é tratada como mal súbito. Ele foi sepultado na manhã de sexta-feira (17).
* Com informações do jornal Estado de Minas