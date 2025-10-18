18 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
MOTIVO FÚTIL

Mulher mata colega de trabalho após discussão: ‘Falando demais'

Por Da redação | Santa Catarina
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Justiça de Santa Catarina
Justiça de Santa Catarina

A Justiça de Santa Catarina condenou uma mulher a 14 anos de prisão por matar, com golpes de faca, uma colega de trabalho que “estava falando besteira, estava falando demais”. O crime ocorreu na presença do filho da vítima.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo os autos, o crime aconteceu em 17 de novembro de 2024, durante uma confraternização na residência da autora, no bairro Minuano, em Santa Catarina. A Justiça considerou que o assassinato foi cometido por motivo fútil.

A vítima foi atingida no peito na presença do próprio filho. A autora não confessou o crime e declarou que não se lembra dos fatos.

O juiz responsável pela sentença determinou o cumprimento imediato da pena em regime fechado, negando o direito de recorrer em liberdade.

* Com informações da Rádio Itatiaia

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários