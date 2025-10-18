Mulher mata colega de trabalho após discussão: ‘Falando demais'

A Justiça de Santa Catarina condenou uma mulher a 14 anos de prisão por matar, com golpes de faca, uma colega de trabalho que “estava falando besteira, estava falando demais”. O crime ocorreu na presença do filho da vítima.

Segundo os autos, o crime aconteceu em 17 de novembro de 2024, durante uma confraternização na residência da autora, no bairro Minuano, em Santa Catarina. A Justiça considerou que o assassinato foi cometido por motivo fútil.