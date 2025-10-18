Vale: 1 caso confirmado e 6 suspeitos de intoxicação por metanol

O Vale do Paraíba tem um caso confirmado e seis em investigação de intoxicação por metanol, segundo balanço do governo estadual. Todos os casos suspeitos e confirmados foram registrados em São José dos Campos. A região também tem 13 casos descartados.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Entre os casos descartados, além de sete em São José, as cidades que tiveram registros são Caraguatatuba (3) e um caso cada em Jacareí, Lorena e São Sebastião.