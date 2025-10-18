Com 7 ouvintes no Spotify, cantor recebe R$ 880 mil de prefeitura

O Ministério Público de São Paulo abriu inquérito para apurar pagamentos feitos pela prefeitura da cidade ao cantor Davi Goulart, primo do secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Rodrigo Goulart (PSD).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O artista, que possui apenas sete ouvintes mensais no Spotify, recebeu cerca de R$ 880 mil por apresentações em quermesses e eventos na capital, com cada show custando aproximadamente R$ 50 mil, com dispensa de licitação. A informação foi divulgada pelo portal G1 SP.