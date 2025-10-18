Homem é preso com pássaros silvestres em rodovia do Vale

Na tarde de sexta-feira (17), policias militares do 23º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam um homem por crime ambiental em Bananal.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A equipe recebeu denúncia anônima de que homens em um veículo Ford/Escort estariam praticando furto de fiação elétrica, pela rodovia SP-64.