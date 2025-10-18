18 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

CRIME AMBIENTAL

Homem é preso com pássaros silvestres em rodovia do Vale

Por Da redação | Bananal
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução

Na tarde de sexta-feira (17), policias militares do 23º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam um homem por crime ambiental em Bananal.

A equipe recebeu denúncia anônima de que homens em um veículo Ford/Escort estariam praticando furto de fiação elétrica, pela rodovia SP-64.

No local, o veiculo encontrava-se estacionado às margens da rodovia. Realizada abordagem ao homem, em busca pessoal nada de ilícito foi encontrado. Mas em vistoria no veículo, os policiais encontraram três pássaros silvestres em gaiolas e um em alçapão.

O homem foi conduzido à Delegacia de Polícia, onde foi liberado após o registro da ocorrência. Os pássaros permaneceram sob guarda do veterinário da Prefeitura de Bananal.

