URGENTE: Jovem motociclista de 21 anos morre em acidente no Vale

Um jovem motociclista de 21 anos morreu em acidente de trânsito no Vale do Paraíba, na noite dessa sexta-feira (17). De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu na avenida João Pessoa, em Guaratinguetá, por volta de 20h50.

No local, os bombeiros constataram uma colisão entre uma moto e um carro. A equipe de resgate e a unidade de suporte avançado do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) atenderam o condutor da moto, de 21 anos. O óbito foi constado pelo médico do Samu.