URGENTE: Jovem motociclista de 21 anos morre em acidente no Vale

Um jovem motociclista de 21 anos morreu em acidente de trânsito no Vale do Paraíba, na noite dessa sexta-feira (17). De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu na avenida João Pessoa, em Guaratinguetá, por volta de 20h50.
No local, os bombeiros constataram uma colisão entre uma moto e um carro. A equipe de resgate e a unidade de suporte avançado do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) atenderam o condutor da moto, de 21 anos. O óbito foi constado pelo médico do Samu.
O acidente será investigado pela Polícia Civil de Guaratinguetá. Em mensagens nas redes sociais, a vítima foi identificada como Kaik.
“Kaik, que Deus te receba de braços abertos, e conforte todos os familiares e amigos. Descanse em paz”, disse Lucas Sá.
“Muito triste. Foi meu aluno e amigo da família. Deus conforte os corações força e luz para todos!”, afirmou Sandrynha Luz.
“Difícil de acreditar. Questão de minutos saber do ocorrido, rapaz com uma energia sensacional. Descansa em paz meu amigo. Tu está em lugar bom, não há palavras para descrever como você não merecia isso, mas Deus sabe de todas coisas. Ele te reservou um lugar especial junto a ele”, escreveu Rafael Augusto.