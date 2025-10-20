20 de outubro de 2025
FEMINICÍDIO

Tenente é suspeito de matar garota de programa em prédio

Por Da Redação | Belo Horizonte (MG)
Um tenente da reserva da Polícia Militar de Minas Gerais foi preso em flagrante na tarde de quinta-feira (16), suspeito de assassinar uma mulher dentro de um apartamento alugado por ela para realizar atendimentos particulares.

O crime ocorreu no bairro Carlos Prates, em Belo Horizonte. De acordo com as informações iniciais, o militar teria se encontrado com a vítima no imóvel e, em circunstâncias ainda apuradas pela Polícia Civil, a matou no local.

Após o homicídio, o suspeito foi detido por policiais militares que atenderam à ocorrência. O corpo da mulher foi encontrado no apartamento, e a perícia foi acionada para realizar os levantamentos necessários. As investigações seguem para esclarecer a motivação do crime.

