20 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
FUTEBOL

Vitor Anastácio, 16 anos: mal súbito encerra sonho de adolescente

Por Da Redação | Pouso Alegre (MG)
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Redes sociais
Vitor Anastácio, 16 anos: mal súbito encerra sonho de adolescente
Vitor Anastácio, 16 anos: mal súbito encerra sonho de adolescente

Um adolescente de 16 anos morreu depois de passar mal enquanto jogava futebol com amigos, na tarde de quinta-feira (16). A vítima chegou a ter uma convulsão e sofreu uma parada cardiorrespiratória durante a partida.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso aconteceu em um ginásio de Pouso Alegre, no Sul de Minas Gerais. O jovem, identificado como Vitor Anastácio Neto, caiu repentinamente no chão enquanto participava do jogo. Pessoas que estavam no local tentaram prestar socorro imediato até a chegada do resgate.

Vitor foi levado às pressas para atendimento médico, mas não resistiu. As causas exatas do mal súbito ainda serão investigadas. A morte do adolescente causou comoção entre familiares, amigos e colegas da comunidade esportiva local.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários