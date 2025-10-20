Vitor Anastácio, 16 anos: mal súbito encerra sonho de adolescente

Um adolescente de 16 anos morreu depois de passar mal enquanto jogava futebol com amigos, na tarde de quinta-feira (16). A vítima chegou a ter uma convulsão e sofreu uma parada cardiorrespiratória durante a partida.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso aconteceu em um ginásio de Pouso Alegre, no Sul de Minas Gerais. O jovem, identificado como Vitor Anastácio Neto, caiu repentinamente no chão enquanto participava do jogo. Pessoas que estavam no local tentaram prestar socorro imediato até a chegada do resgate.