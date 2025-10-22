Acusados de atacar crianças, abusadores são presos pela polícia

Dois homens foram presos em setembro pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente sob suspeita de estupro de vulnerável, conforme divulgado nesta sexta-feira (17).

As prisões ocorreram em 15 de setembro nas regiões da Estrutural e Itapoã, em Brasília. Um dos detidos, de 31 anos, é acusado de abusar sexualmente da enteada, de 10 anos. O primeiro episódio teria ocorrido em 2018, durante uma festa de aniversário da mãe da vítima.