Acusados de atacar crianças, abusadores são presos pela polícia

Dois homens foram presos em setembro pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente sob suspeita de estupro de vulnerável, conforme divulgado nesta sexta-feira (17).
As prisões ocorreram em 15 de setembro nas regiões da Estrutural e Itapoã, em Brasília. Um dos detidos, de 31 anos, é acusado de abusar sexualmente da enteada, de 10 anos. O primeiro episódio teria ocorrido em 2018, durante uma festa de aniversário da mãe da vítima.
Na ocasião, a mãe e a irmã da criança haviam saído de casa, ficando a vítima sozinha com o suspeito. O homem, que afirmava trabalhar com espiritualidade, afirmou estar incorporando uma entidade e ameaçou a menina, dizendo que, caso ela não aceitasse o toque, ele a culparia pela "morte" de alguém.
Sob ameaça, a criança foi tocada nas partes íntimas, primeiro por cima das roupas e depois diretamente. O abuso se repetiu nas semanas seguintes, depois que a família mudou-se para outra residência onde moravam apenas o autor, a mãe e a criança.
Os ataques incluíam toques e, em um episódio, o suspeito mandou que a menina o tocasse, ameaçando-a de agressão quando ela recusou. A situação só foi interrompida quando a mãe percebeu o ciúme do homem e o menor passou a viver com a irmã. O acusado recebeu sentença de 24 anos de prisão.