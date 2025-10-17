Onde está Caroline? Jovem com autismo desaparece em SJC

A família de Carolina de Mello Quirino, de 30 anos, está em busca de informações sobre o desaparecimento da mulher, que saiu de casa por volta das 16h, no bairro Jardim Majestic, em São José dos Campos, e não retornou.

Carolina é autista e, segundo os familiares, possui a mentalidade de uma criança, além de ter dificuldade de fala e comunicação. Ela vive com a avó idosa, que possui sua guarda legal.

De acordo com relatos da família, a jovem enviou uma mensagem à esposa de um parente dizendo que iria visitar uma tia doente em Minas Gerais, mas não existe nenhuma tia morando no estado.