Onde está Caroline? Jovem com autismo desaparece em SJC

A família de Carolina de Mello Quirino, de 30 anos, está em busca de informações sobre o desaparecimento da mulher, que saiu de casa por volta das 16h, no bairro Jardim Majestic, em São José dos Campos, e não retornou.
Carolina é autista e, segundo os familiares, possui a mentalidade de uma criança, além de ter dificuldade de fala e comunicação. Ela vive com a avó idosa, que possui sua guarda legal.
De acordo com relatos da família, a jovem enviou uma mensagem à esposa de um parente dizendo que iria visitar uma tia doente em Minas Gerais, mas não existe nenhuma tia morando no estado.
Após verificações, os parentes descobriram que Carolina vinha mantendo conversas pela internet com uma pessoa desconhecida há alguns dias, e acreditam que possa ter saído para encontrá-la.
“Ela tem autismo, fala difícil de compreender e não sabe se expressar direito. Estamos muito preocupados. Qualquer informação pode ajudar”, disse um familiar à reportagem.
O celular de Carolina está desligado, e desde o desaparecimento não há novos contatos ou movimentações conhecidas.
A família pede ajuda para divulgar o caso nas redes sociais.
Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro de Carolina de Mello Quirino pode entrar em contato com a Polícia Militar (190), com o Disque Denúncia (181) ou com o plantão policial mais próximo.