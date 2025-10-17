Golpe do 'pai de santo' é desarticulado no Vale

O principal suspeito, que se apresentava falsamente como pai de santo, foi preso em Jacareí. Outros mandados foram cumpridos em Cotia e Itapevi, na Grande São Paulo.

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul desarticulou um grupo criminoso especializado no chamado “Golpe do Pai de Santo”, em uma operação deflagrada nesta quinta-feira (16) com apoio do Laboratório de Operações Cibernéticas do Ministério da Justiça.

As investigações apontam que a quadrilha atuava de forma coordenada pela internet, publicando anúncios em redes sociais com promessas de trabalhos espirituais de amarração amorosa, afastamento de rivais e prosperidade financeira.

As vítimas, geralmente em momentos de fragilidade emocional, eram convencidas a transferir quantias elevadas sob a promessa de resultados imediatos, e depois ameaçadas e extorquidas para realizar novos pagamentos.

Em um dos casos investigados, uma mulher perdeu R$ 184 mil após acreditar que os rituais trariam o parceiro de volta. Quando parou de enviar dinheiro, passou a ser ameaçada de exposição pública.

Em outra situação, os criminosos chegaram a exigir R$ 1,5 mil para a compra de um bode preto, supostamente necessário para concluir um ritual.