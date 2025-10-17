Justiça mantém homem preso após morte de motorista em SJC

A Justiça de Jacareí negou, nesta sexta-feira (17), o pedido de liberdade provisória apresentado pela defesa de Jonathan Eduardo Sousa Goulart, de 23 anos, suspeito de envolvimento no assassinato do motorista de aplicativo Carlos Eduardo de Faria Cesar, ocorrido em setembro deste ano.

Carlos Eduardo, também de 23 anos, era morador de São José dos Campos e desapareceu em 5 de setembro, quando trabalhava com transporte por aplicativo. Dois dias depois, o corpo dele foi encontrado com marcas de tiros às margens da estrada municipal Abade Biagino Chieffi, em Jacareí.