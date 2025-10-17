Justiça mantém homem preso após morte de motorista em SJC

A Justiça de Jacareí negou, nesta sexta-feira (17), o pedido de liberdade provisória apresentado pela defesa de Jonathan Eduardo Sousa Goulart, de 23 anos, suspeito de envolvimento no assassinato do motorista de aplicativo Carlos Eduardo de Faria Cesar, ocorrido em setembro deste ano.
Carlos Eduardo, também de 23 anos, era morador de São José dos Campos e desapareceu em 5 de setembro, quando trabalhava com transporte por aplicativo. Dois dias depois, o corpo dele foi encontrado com marcas de tiros às margens da estrada municipal Abade Biagino Chieffi, em Jacareí.
Em setembro, a Polícia Civil informou que o caso estava esclarecido e classificou o crime como latrocínio (roubo seguido de morte). Dois homens foram presos: Jonathan Eduardo Sousa Goulart e Clayton Luiz Moreira Júnior, apontados como os principais suspeitos.
Pedido.
A defesa de Jonathan alegou que o acusado tem emprego e residência fixa, que se apresentou voluntariamente à polícia e que colabora com as investigações. Por isso, pediu sua liberdade provisória.
No entanto, a juíza Gabriela Souto Silveira, da 2ª Vara Criminal de Jacareí, indeferiu o pedido, destacando que não houve nenhuma mudança jurídica ou fática desde a decretação da prisão preventiva.
“O pedido não merece ser acolhido, uma vez que, desde a decisão que decretou a prisão preventiva do réu até a presente data, não houve qualquer fato substancial que alterasse a situação fática e jurídica”, escreveu a magistrada.
A juíza também ressaltou a gravidade do crime e o risco à ordem pública, determinando a manutenção da prisão cautelar.
“Considerando que no caso em comento estão configuradas as condições da prisão preventiva, bem como que o crime de roubo agravado é gravíssimo, com pena máxima superior a quatro anos, impõe-se a manutenção da custódia cautelar do acusado”, completou.
O caso.
De acordo com as investigações, Carlos Eduardo foi vítima de um assalto seguido de execução enquanto trabalhava. O carro da vítima foi localizado abandonado em São José dos Campos, e a apuração apontou que os suspeitos planejaram o crime para roubar o veículo.
Os dois acusados permanecem presos preventivamente, enquanto a Polícia Civil de Jacareí finaliza o inquérito para o Ministério Público, que deve oferecer denúncia formal nos próximos dias.