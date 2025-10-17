Com mudança no tempo, Taubaté registra ventos de quase 39 km/h

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) registrou, nesta sexta-feira (17), fortes rajadas de vento em várias regiões do Estado de São Paulo, com destaque para a cidade de Jales, no noroeste paulista, que teve a maior marca do dia: 82,4 km/h.

No Vale do Paraíba, Taubaté aparece entre os municípios com as maiores velocidades de vento do estado, atingindo 38,9 km/h, segundo o levantamento meteorológico.