Com mudança no tempo, Taubaté registra ventos de quase 39 km/h

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) registrou, nesta sexta-feira (17), fortes rajadas de vento em várias regiões do Estado de São Paulo, com destaque para a cidade de Jales, no noroeste paulista, que teve a maior marca do dia: 82,4 km/h.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
No Vale do Paraíba, Taubaté aparece entre os municípios com as maiores velocidades de vento do estado, atingindo 38,9 km/h, segundo o levantamento meteorológico.
As rajadas intensas foram provocadas pela atuação de uma frente fria, que avança sobre o Sudeste e intensifica as correntes de ar, especialmente no interior e nas áreas mais abertas do estado.
O Inmet alerta que os ventos fortes podem causar queda de galhos, placas e interrupção no fornecimento de energia elétrica. A recomendação é evitar áreas arborizadas durante rajadas intensas e não se abrigar sob árvores ou estruturas metálicas.
As condições climáticas devem permanecer instáveis ao longo do fim de semana, com possibilidade de novas rajadas e pancadas de chuva isoladas em diversas regiões do estado.