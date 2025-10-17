Eliane, policial penal de 48 anos, morre em trágico acidente

A policial penal Eliane Ventura dos Santos, de 48 anos, morreu em um acidente de trânsito na manhã desta sexta-feira (17). A servidora estava a caminho do trabalho quando o carro que dirigia se envolveu em uma colisão com outros dois veículos.

O acidente ocorreu no km 310 da BR-101, entre os municípios de Viana e Vila Velha, no Espírito Santo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Eliane dirigia um Nissan Versa que teria capotado e atingido uma caminhonete Mitsubishi L200 e uma carreta que trafegavam na pista contrária.