Menino de 7 anos morre ao passar mal enquanto brincava na escola

Um menino de sete anos morreu após passar mal enquanto brincava no pátio da escola. O estudante chegou a ser socorrido pelo Samu, mas não resistiu e faleceu após dar entrada no hospital.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso aconteceu em Passo Fundo, no norte do Rio Grande do Sul. Segundo a direção da escola, o aluno havia acabado de retornar do recreio quando caiu próximo à sala dos professores, momento em que funcionários acionaram o socorro imediatamente.