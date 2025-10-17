18 de outubro de 2025
TRAGÉDIA

Menino de 7 anos morre ao passar mal enquanto brincava na escola

Por Da Redação | Passo Fundo (RS)
| Tempo de leitura: 1 min
Pixabay
Menino de 7 anos morre ao passar mal enquanto brincava na escola
Menino de 7 anos morre ao passar mal enquanto brincava na escola

Um menino de sete anos morreu após passar mal enquanto brincava no pátio da escola. O estudante chegou a ser socorrido pelo Samu, mas não resistiu e faleceu após dar entrada no hospital.

O caso aconteceu em Passo Fundo, no norte do Rio Grande do Sul. Segundo a direção da escola, o aluno havia acabado de retornar do recreio quando caiu próximo à sala dos professores, momento em que funcionários acionaram o socorro imediatamente.

A 7ª Coordenadoria Regional de Educação informou que está prestando suporte psicológico a alunos e servidores. A Polícia Civil abriu uma investigação para apurar as causas da morte da criança.

