17 de outubro de 2025
ASSASSINATO

Esperava lanche em frente à igreja, mas foi morto com 10 tiros

Por Da Redação | Almirante Tamandaré (PR)
| Tempo de leitura: 1 min
Pixabay
Um homem de 42 anos foi morto a tiros na noite desta quinta-feira (16) enquanto esperava um lanche. Testemunhas relataram que o atirador se aproximou fingindo ser um cliente antes de abrir fogo.

O crime aconteceu em Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba. A vítima, identificada como Valdir Lima dos Santos, estava em frente à igreja matriz, na Rua Bertolina Kendrick de Oliveira, quando foi surpreendida pelo suspeito, que efetuou ao menos dez disparos.

Câmeras de segurança registraram o momento da execução. Após o crime, o atirador fugiu em um carro que o aguardava atrás da igreja.

A Polícia Civil investiga o caso e apura se o assassinato tem ligação com o tráfico de drogas, uma das principais linhas de investigação até o momento.

