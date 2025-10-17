Esperava lanche em frente à igreja, mas foi morto com 10 tiros

Um homem de 42 anos foi morto a tiros na noite desta quinta-feira (16) enquanto esperava um lanche. Testemunhas relataram que o atirador se aproximou fingindo ser um cliente antes de abrir fogo.

O crime aconteceu em Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba. A vítima, identificada como Valdir Lima dos Santos, estava em frente à igreja matriz, na Rua Bertolina Kendrick de Oliveira, quando foi surpreendida pelo suspeito, que efetuou ao menos dez disparos.