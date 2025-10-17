Isaac, agredido pelo padrasto, já conversa com a família

O menino Isaac Amaral Nunes, de 7 anos, que havia sido internado em coma após ser brutalmente agredido pelo padrasto em Pindamonhangaba, apresentou uma notável recuperação e já voltou a conversar com familiares. A melhora ocorreu nos últimos dias, surpreendendo a equipe médica do Hospital Regional de Taubaté, onde ele segue internado.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O pai do garoto, Wesley Amaral Siqueira Nunes, contou emocionado que o filho está falando e reagindo bem ao tratamento, o que foi considerado um verdadeiro milagre pelos profissionais que o acompanham.
“Ele melhorou bem. Você acredita que ele tá até falando já? Tá conversando, tá reagindo, bem diferente de antes. Ele estava bem quietinho, mas agora conversa, até com meu afilhado. Tá melhorando muito bem, principalmente considerando o que aconteceu. Graças a Deus, foi um milagre”, relatou Wesley.
Segundo o pai, o quadro de Isaac evolui positivamente.
“O médico aqui do Regional disse que o Isaac foi um milagre. Ele está respondendo bem aos medicamentos, já retiraram o tubo de respiração e o neurologista falou que ele vai ter uma ótima recuperação. Foi a melhor notícia do meu dia.”
Isaac permanece internado, sob observação médica, mas fora de risco imediato e com melhora contínua do quadro neurológico e motor.
O caso.
O crime aconteceu na noite de sexta-feira (10), durante uma confraternização em uma adega na Rua Agenor Pereira, no bairro Jardim Santa Cecília, em Pindamonhangaba.
De acordo com o boletim de ocorrência, o padrasto, Alexandre Cafalloni da Rosa, teria consumido bebidas alcoólicas e se irritado com o menino após ele perder uma rodada de um jogo. Em um acesso de fúria, agarrou a cabeça da criança e a bateu diversas vezes contra o chão, causando fraturas no crânio e no rosto.
Logo após o crime, Alexandre e a mãe da criança levaram Isaac ao hospital, tentando enganar a equipe médica ao alegar que ele havia caído de uma cadeira. Uma enfermeira desconfiou das lesões e acionou a polícia. O agressor fugiu do local, enquanto a mãe foi contida por funcionários até a chegada das autoridades.
Prisão.
A Polícia Civil iniciou uma operação emergencial para capturar o agressor. Em menos de 72 horas, o Setor de Investigações Gerais (SIG) de Pindamonhangaba, com apoio da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), localizou e prendeu Alexandre Cafalloni da Rosa.
Na casa do casal, os investigadores encontraram uma pistola calibre 9 mm, 80 munições e armas de airsoft, todas apreendidas.
A Justiça decretou a prisão temporária do suspeito, e o caso foi registrado como tentativa de homicídio qualificado, podendo ser reclassificado conforme a recuperação de Isaac.
“A prioridade agora é garantir a recuperação total da criança e responsabilizar o agressor dentro da lei”, informou um dos investigadores do caso.
O crime é investigado pela Delegacia Seccional de Taubaté, sob coordenação do Deinter-1 (Departamento de Polícia Judiciária do Interior).