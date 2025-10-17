Fim trágico de Vera, atraída pelo sonho de um emprego

A modelo bielorrussa Vera Kravtsova, de 26 anos, foi assassinada e teve os órgãos removidos após ser atraída por uma falsa proposta de trabalho. A morte foi confirmada na última semana e causou grande comoção internacional.

O crime ocorreu na Tailândia, onde a jovem havia viajado acreditando participar de uma seleção para uma agência de moda em Bangcoc. Segundo as investigações iniciais, Vera acabou sendo vítima de uma quadrilha internacional envolvida com tráfico sexual e de órgãos.