Adeus, Marcelo Delgado; ele morreu aos 60 anos no Vale

Marcelo de Olivera Delgado, de 60 anos, morreu em Jacareí nesta sexta-feira (17). A cerimônia de despedida acontece neste sábado (18), das 9h às 13h, na Sala Barcelona do Campo das Oliveira.

E o sepultamento acontece em seguida, no Cemitério Jardim da Paz, que fica no Parque Santo Antônio. E a morte precoce de Marcelo deixou amigos e familiares arrasados.