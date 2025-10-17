17 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
LUTO

Adeus, Marcelo Delgado; ele morreu aos 60 anos no Vale

Por Da Redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Marcelo de Olivera Delgado
Marcelo de Olivera Delgado

Marcelo de Olivera Delgado, de 60 anos, morreu em Jacareí nesta sexta-feira (17). A cerimônia de despedida acontece neste sábado (18), das 9h às 13h, na Sala Barcelona do Campo das Oliveira.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

E o sepultamento acontece em seguida, no Cemitério Jardim da Paz, que fica no Parque Santo Antônio. E a morte precoce de Marcelo deixou amigos e familiares arrasados.

No entanto, ficam as boas lembranças e os ensinamentos deixados em vida. Nas redes sociais, ele teve diversas manifestações de pesares. "Meus sentimentos à família", escreveu Rute Porto Silva.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários