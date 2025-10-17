Cynthianne é morta com 20 facadas e namorado é o suspeito

Uma jovem de 20 anos foi morta a facadas na madrugada desta quinta-feira (16), dentro da casa onde morava. O principal suspeito do crime é o companheiro da vítima, que fugiu após o ocorrido e segue sendo procurado pela polícia.
O caso aconteceu em Ribeirão, na Mata Sul de Pernambuco. A vítima foi identificada como Cynthianne Raquelly de Oliveira Silva. Segundo relatos de vizinhos, gritos foram ouvidos durante a madrugada, e o corpo da jovem foi encontrado no terraço do imóvel, com várias perfurações causadas por uma faca.
O suspeito, Irlan Micael, de 25 anos, teria fugido logo após o crime. Até o fechamento desta edição, a prisão dele não havia sido confirmada. A Polícia Militar isolou a área até a chegada das equipes do Instituto de Criminalística (IC) e da Polícia Civil, que realizaram os primeiros levantamentos no local.
O corpo de Cynthianne foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Palmares, onde passará por perícia. A Delegacia de Polícia de Ribeirão investiga o caso como possível feminicídio.
Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que o caso está sob a responsabilidade da 71ª Delegacia de Ribeirão. “Um inquérito policial foi instaurado para apurar todos os fatos”, informou o órgão.