Cynthianne é morta com 20 facadas e namorado é o suspeito

Uma jovem de 20 anos foi morta a facadas na madrugada desta quinta-feira (16), dentro da casa onde morava. O principal suspeito do crime é o companheiro da vítima, que fugiu após o ocorrido e segue sendo procurado pela polícia.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso aconteceu em Ribeirão, na Mata Sul de Pernambuco. A vítima foi identificada como Cynthianne Raquelly de Oliveira Silva. Segundo relatos de vizinhos, gritos foram ouvidos durante a madrugada, e o corpo da jovem foi encontrado no terraço do imóvel, com várias perfurações causadas por uma faca.