17 de outubro de 2025
VIOLÊNCIA

Não é não? Negou fogo e acabou apanhando da noiva

Por Da Redação | Vero Beach, na Flórida
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Uma jovem de 21 anos foi presa nos Estados Unidos após agredir o noivo porque ele se recusou a manter relações sexuais. O caso ganhou repercussão internacional pelo motivo inusitado e pelo debate que levantou sobre consentimento.

A ocorrência foi registrada em Vero Beach, na Flórida, segundo o relatório da polícia local. A jovem, identificada como Samantha Jewel Hernandez, havia ingerido bebida alcoólica e tentou iniciar uma relação íntima com o parceiro. Diante da recusa, ela teria perdido o controle, arranhado o rosto e o pescoço do homem e ainda rasgado a camisa dele.

O caso reacendeu discussões sobre o respeito ao consentimento, independentemente do gênero. Especialistas destacam que o “não” deve ser compreendido e aceito por ambos os lados, algo que, mesmo em 2025, ainda exige conscientização e diálogo.

