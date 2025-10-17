Não é não? Negou fogo e acabou apanhando da noiva

Uma jovem de 21 anos foi presa nos Estados Unidos após agredir o noivo porque ele se recusou a manter relações sexuais. O caso ganhou repercussão internacional pelo motivo inusitado e pelo debate que levantou sobre consentimento.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A ocorrência foi registrada em Vero Beach, na Flórida, segundo o relatório da polícia local. A jovem, identificada como Samantha Jewel Hernandez, havia ingerido bebida alcoólica e tentou iniciar uma relação íntima com o parceiro. Diante da recusa, ela teria perdido o controle, arranhado o rosto e o pescoço do homem e ainda rasgado a camisa dele.
O caso reacendeu discussões sobre o respeito ao consentimento, independentemente do gênero. Especialistas destacam que o “não” deve ser compreendido e aceito por ambos os lados, algo que, mesmo em 2025, ainda exige conscientização e diálogo.