Não é não? Negou fogo e acabou apanhando da noiva

Uma jovem de 21 anos foi presa nos Estados Unidos após agredir o noivo porque ele se recusou a manter relações sexuais. O caso ganhou repercussão internacional pelo motivo inusitado e pelo debate que levantou sobre consentimento.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A ocorrência foi registrada em Vero Beach, na Flórida, segundo o relatório da polícia local. A jovem, identificada como Samantha Jewel Hernandez, havia ingerido bebida alcoólica e tentou iniciar uma relação íntima com o parceiro. Diante da recusa, ela teria perdido o controle, arranhado o rosto e o pescoço do homem e ainda rasgado a camisa dele.