Modelo é morta e órgãos são roubados após falsa oferta de serviço

A modelo e cantora bielorrussa Vera Kravtsova, de 26 anos, foi encontrada morta após ter sido atraída por uma falsa proposta de emprego, segundo informações divulgadas nesta sexta-feira (17). O caso gerou comoção internacional pela brutalidade do crime e pelas circunstâncias em que ocorreu.

O crime aconteceu em Bangcoc, capital da Tailândia, para onde a jovem havia viajado em busca de oportunidades profissionais. De acordo com o site Mash, Vera foi vítima de uma quadrilha especializada em tráfico sexual e de órgãos, que teria levado a artista para Mianmar após o aliciamento.