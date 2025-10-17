Modelo é morta e órgãos são roubados após falsa oferta de serviço

A modelo e cantora bielorrussa Vera Kravtsova, de 26 anos, foi encontrada morta após ter sido atraída por uma falsa proposta de emprego, segundo informações divulgadas nesta sexta-feira (17). O caso gerou comoção internacional pela brutalidade do crime e pelas circunstâncias em que ocorreu.
O crime aconteceu em Bangcoc, capital da Tailândia, para onde a jovem havia viajado em busca de oportunidades profissionais. De acordo com o site Mash, Vera foi vítima de uma quadrilha especializada em tráfico sexual e de órgãos, que teria levado a artista para Mianmar após o aliciamento.
As autoridades locais afirmam que a vítima foi mantida em cárcere privado e submetida a violência sexual antes de ser morta. O corpo apresentava sinais de mutilação e remoção de órgãos, reforçando a suspeita de envolvimento do grupo criminoso com o tráfico humano.
Vera Kravtsova ganhou notoriedade em seu país após participar do programa “The Voice Bielorrússia” e era reconhecida por sua carreira promissora como modelo e cantora. O caso segue sob investigação internacional.